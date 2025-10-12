◇ルヴァン杯準決勝第2戦柏4―1川崎F（2戦合計5―4）（2025年10月12日三協フロンテア柏スタジアム）柏が劇的な勝利で5季ぶりのルヴァン杯決勝進出を決めた。ホームの第2戦で先制を許して2戦合計1―4と崖っ縁に追い込まれながら、そこから4得点して試合をひっくり返した。敵地の第1戦（8日）に1―3で敗れていた柏はホームも第2戦も開始4分で先制される苦しい展開。しかし、前半26分にFW垣田が右からの折り返しを決めて1点