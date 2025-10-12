車いすテニス男子ダブルスのエキシビションマッチでプレーする国枝慎吾さん（奥）と小田凱人＝有明コロシアム車いすテニス男子ダブルスのエキシビションが12日、東京・有明コロシアムで行われ、19歳の小田凱人（東海理化）と41歳の国枝慎吾さんにより、四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム」達成者同士のペアが実現した。小田は「（国枝さんは）まだ現役ばりばりだった。終始、楽しかった」と笑顔で振り