米女子ゴルフツアー「ビュイックＬＰＧＡ」最終日（１２日、中国・旗忠花園ＧＣ＝パー７２）、単独首位から出た勝みなみ（２７＝明治安田）が正規の１８ホールを６５と伸ばしたが、通算２４アンダーで並んだ世界ランキング１位、ジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフに敗れて米ツアー初勝利はならなかった。２位に２打をつけてスタートさせた正規の１８ホール。リードを守ってラウンドを進めてきたが、１打リードの１７