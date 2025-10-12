武豊騎手の公式インスタグラムが10日（金）に更新され、本日よる9時放送のTBS系・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にゲスト出演することを報告。投稿では沢村一樹、吉沢悠とのオフショットも公開され、話題を集めている。主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華俳優陣が顔を揃える。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の小説で、競馬の世界