¤­¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¶ÌÌ¾»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤Îé¶¸¶Î´¹À¡Ê¤¯¤é¤Ï¤é¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬ÌµÅêÉ¼¤Ç3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Îé¶¸¶Î´¹À¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£ Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¶ÌÌ¾»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢Î©¸õÊäÆÏ¤±½Ð¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ëº£Æü¡Ê10·î12Æü¡Ë¤Î¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ëé¶¸¶¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌµÅêÉ¼¤Ç¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶ÌÌ¾»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿é¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î3´üÌÜ¤Ç¡¢µì¶ÌÌ¾»ÔÌò½ê