10月12日、東京競馬場で行われた10R・テレビ静岡賞（3歳上3勝クラス・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の2番人気、ワイワイレジェンド（牡4・栗東・前川恭子）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のペプチドタイガー（牡5・栗東・吉村圭司）、3着にアンシール（せん4・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:23.9（良）。【東京8R】アーモンドアイの仔、アロンズロッドが2勝目をマークスタートで波乱松山弘平騎乗の2番人気、ワイ