元カレとヨリを戻したい！と思っても、いきなり再接近を図るのは難しいもの。アプローチのきっかけとして、拒否されにくい「お願いごと」を持ち掛ければ、やりとりの復活は可能になるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に「元カノに頼られたら『聞きたくない』とは言えない相談」をご紹介します。【１】「実はどうしても忘れられない人がいる」など、核心に迫る恋愛相談「『好き