福井市立森田中学 10月11日と10月12日の2日間に渡って、福井駅西口の複合施設ハピリンに付帯するにぎわい交流施設ハピテラス（1F）及びハピリンホール（3F）等3会場を舞台に、福井市の地域活性化連携協定の締結先であり地域共生及び社会貢献を継続的に行っている株式会社 LDH JAPAN協力の元、福井市の新たな秋のダンスイベント『ダン☆スタ FUKUI 2025』が開催された。【写真】福井で開催された「ダン☆スタ FUKUI