テニスの木下グループ・ジャパン・オープン女子は１３日、大阪・モリタテニスセンター靱で開幕。初日を前日に控えた１２日は、４大大会４度優勝の世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が試合会場で記者会見し、「ここのコートにはいい思い出がある。いいプレーをして楽しんでもらいたい」と、生まれ故郷のファンにメッセージを送った。大坂は、１９９７年の大阪市生まれ。以前、大坂が米国の記者に話したジ