¢¡£²£°£²£µ£Ê£Å£Ò£Á¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£±£²Æü¡¦²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤¬±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¼¹Ç°¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£±äÄ¹£±£°²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î£Ä£å£Î£Á¤Î£¶ÈÖ¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£ÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥É¤Ç£±»à»°ÎÝ¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤«¤éºäËÜÍµºÈÅê¼ê