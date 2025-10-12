µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç20Âå¤Î½÷À­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¿ÈÊÁ¤òµÜºê¸©Æâ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î20Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿ÃË¤ËÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¿ô¤«½ê»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï