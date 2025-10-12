◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク3―3ヤクルト（12日、西都原運動公園野球場）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、フェニックス・リーグでの最後の実戦を終えた。14日から1軍に合流する。「与えられたところで全力を尽くすのみ」。15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージに向けて意気込んだ。「1番遊撃」で先発出場。初回は敵失で出塁し、二盗を試みたがアウトに。3回は中飛、5回は遊ゴ