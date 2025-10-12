¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Çµ¤¹ç¤¤¡õ¾Ð´é¤ÇÎÏ¤³¤ÖÈäÏª¸µ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Ç¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬¡¢¥à¥­¥à¥­¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¸ª¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê2»þ´Ö!!¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×Ä¾¸å¤ÎÏÓ¤ò½éÈäÏª!(½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¾Ð)¤·¤«¤â¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë?¤À¤è¤Í¡£¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅê¹Æ¡£¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ç¶ÚÆù¤Ë·ì±Õ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢°ì»þÅª¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£Æ°²è¤Ç¤Ï»ÖÊæÈþ¤¬µ¤¹ç¤¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ð