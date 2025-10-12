µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬ÌÔ½ëÆü¤Î35.0 ¡î¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¸á¸å1»þ32Ê¬¤Ëµ­Ï¿¡¢10·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£