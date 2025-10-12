＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36（変則9ホール）＞ アウト2ホール、イン7ホールを使った変則的な9ホールの短縮競技となった最終日。2打差を追ってスタートした古江彩佳は、「35」と1つスコアを伸ばすに止まり、トータル9アンダーの6位タイで大会を終えた。優勝には届かなかったが、先週の「日本女子オープン」（9位）に続くトップ10フィニッシュ。上り調子で