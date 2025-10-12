＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。勝みなみがジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフで惜敗。2位に終わった。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？単独首位で出た勝は7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。同じく最終日最終組で回った、世界ランキング1位のティティクルは、14番から3連