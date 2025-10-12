「ルヴァン杯・準決勝第２戦、広島２−１横浜ＦＣ」（１２日、エディオンピースウイング広島）広島が２戦合計４−１で初優勝を果たした２２年以来３年ぶりの決勝進出を果たした。アウェイの第１戦を２−０でリードしていた広島は前半１０分にＭＦ・加藤がペナルティーエリア内で倒されてＰＫを獲得。これをＦＷ・ジェルマンが冷静決めて先制に成功した。しかし、同１７分に広島ユース出身でもある相手ＭＦ・山根にミドルシ