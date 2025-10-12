「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ファーストＳ突破を決めた。ドラマは１点を追う八回。３番手の岩崎を攻め、２死から万波、矢沢の連打で一、二塁。ここでレイエスが右翼フェンス直撃の逆転適時打を放ち、本拠地が大歓声に包まれた。一走・矢沢が間一髪のタイミングでセーフとなると、新庄監督もベンチ前でガッツポーズを繰り出