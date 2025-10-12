ÀçÂæÀï¤Ç¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ëÀéÍÕJ¤Î¥ê¥È¥ë¡á¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕJ¤ÏÀçÂæ¤ò80¡½67¤ÇÂà¤±¤Æ³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¹­Åç¤Ë98¡½97¤Ç¾¡¤Ã¤Æ3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£