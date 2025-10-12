¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¦YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤Ï12Æü¡¢»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç½à·è¾¡Âè2Àï¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¡Ê11·î1Æü¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥«¡¼¥É¤ÏÇð¡½¹­Åç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£