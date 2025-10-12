新川優愛（31）トラウデン直美（26）平祐奈（26）が12日、都内で開催された「2026ミス・ティーン・ジャパン」決勝大会に、大会アンバサダーとして出席した。3人は例年アンバサダーを務めるが、今大会から、新川は審査員も担当した。昨年の決勝大会後、自ら要望した。だが、「実際にやることは想像もしていなかった」という。同大会の募集開始時に決定した。「決まってやるからには、緊張感を持ってやらなきゃと思った」と振り返