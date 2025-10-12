家族仲が良くても、相続の場面では思わぬトラブルが生じることがある。「うちは仲がいいから大丈夫」と油断していると、兄弟姉妹間での争いに発展しかねない。特に、遺言書がない場合、法定相続分に従って財産が分けられるため、本人の希望や事情が反映されず、対立の火種になりやすいからだ。実際に起きた事例をもとに、ファイナンシャルプランナー（FP）から見たトラブル回避の方法を紹介したい。兄弟ゲンカ勃発！実家の土地が