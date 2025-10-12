◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）第１戦（８日）を１―３で敗れていた柏は前半４分に川崎ＭＦ脇坂に先制点を許し、合計１―４と３点を追う苦しい展開となった。前半２６分に、ＭＦ山之内の折り返しをＦＷ垣田が右足で決め、前半を１―１で折り返した。２点を追うホームの柏は後半開始から、ＤＦ古賀、ＭＦ原田、ＦＷ細谷と３枚を投入した。後半１０分、細谷が前を向いて突