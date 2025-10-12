◆みやざきフェニックス・リーグ巨人２―１ロッテ（１２日・都城）巨人の園田純規投手が、４回２安打無失点、３奪三振と好投した。フェニックス・リーグのロッテ戦に先発。初回、２本の安打と暴投で１死二、三塁のピンチを背負ったが三振、三ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。その後は１つ四球を与えたが無安打に抑える安定した投球を見せた。「フォアボールの出し方は良くなかった。そこはしっかり反省したい」と振り返っ