◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 5-4 オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムがCSファーストステージ第2戦に逆転勝利。無傷でのファイナルステージ進出を決めました。この日はHR攻勢に出たオリックスと、ヒットを量産した日本ハムによる点の取り合いとなります。試合中盤にはオリックスの1点リードのままこう着状態となるも、8回。2アウトから連打でチャンスをつかんだ日本ハムがレイエス選手の