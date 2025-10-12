韓国芸能界で、スターの“政治的色合い”をめぐる議論が再び浮上している。発端となったのは、人気女優ハン・ソヒの“いいね！”ひとつだった。10月6日、保守系野党「改革新党」のイ・ジュンソク代表が自身のインスタグラムに投稿を掲載。悪質なデマを流した人物から受け取った直筆の反省文を公開し、「私が“アダルト系アカウント”をフォローしていたというデマが広がっている。調べたところ、特定の政治家の支持者たちが拡散し