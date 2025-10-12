2025年10月10日、台湾メディア・中時新聞は、晩婚化や非婚化が進み、世界中で少子化と高齢化が深刻な問題となる中、日本で学習塾の倒産が相次いでいる一方で、台湾では逆に増えていると報じた。記事は、帝国データバンクによると、日本では少子化の影響で昨年1年間で大型学習塾の廃業が40件に上り、今年は9月までにすでに37件に達して過去最高ペースを更新、このペースで推移すると、年間倒産件数は50件に達する見込みだとしている