和歌山県有田川町の「ノムクラフト」でクラフトビールを醸造する代表の金子巧さん（左端）。左から3人目は中村準也さん＝8月和歌山県中部に位置する有田川町で、移住者たちがビール醸造所を開業し、「世界一のクラフトビール」に挑戦している。米国や英国出身者もいる多国籍集団は、海外の品評会で賞も獲得。代表の金子巧さん（36）は「自分たちのビールのファンを増やし、町の発展にも貢献したい」と意気込む。（共同通信＝菅家