CBCテレビの異色バラエティー番組『ハートフルワールド』の新作が、18日から4週連続放送される。第1弾は、京都・紙屋川砂防ダム編となる。【写真】ディープ…京都・紙屋川砂防ダムの様子ソープランド街、ドヤ街、ホームレスが暮らす河川敷まで、ディープな場所をディレクターが1人で取材し、“ハートフル”を探すドキュメンタリー番組。不定期放送ながら話題とあんり、2024年日本民間放送連盟賞＜優秀＞を受賞した。新作第1