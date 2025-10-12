ボーイズグループ「BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）」の公式YouTubeチャンネルが、再生回数累計10億回を突破した。23年5月にデビューし、同時期にデビューしたボーイズグループの中では、最速の10億突破となった。この数字は、公式ミュージックビデオを除いた、独自のコンテンツとアルバムプロモーション映像だけで収めた成果。チームのミュージックビデオは、チームのチャンネルではなく、所属事務所のYouTubeチャンネルに掲載