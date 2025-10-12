¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë ÅÔ»ÔÅÁÀâ·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¡ØÂà¶þ¤ÊÆü¾ï¤òÇË²õ¤¹¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿ÅôÌî¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¡£ÂÔË¾¤Î2ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÅôÌî¤µ¤ó¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿1ºîÌÜ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é½ñ¤­¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2ºîÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼