◆米女子プロゴルフツアービュイックＬＰＧＡ最終日（１２日、中国・旗忠花園ＧＣ＝６７０３ヤード、パー７２）単独首位で出たツアー本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）は通算２４アンダーで並んだ世界ランク１位ジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフ５ホール目で敗れ、２位だった。３位だった前週のロッテ選手権に続く最終日最終組で６５と伸ばしたが、ジーノ・ティティクルが６３をマーク。１打リードし迎えた