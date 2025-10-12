◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第２日（１２日、坊っちゃんスタジアムほか）女子野球日本一を争う全日本選手権の１、２回戦が行われ、埼玉西武ライオンズレディースが２回戦でＺＥＮＫＯ（埼玉）にサヨナラ負けした。前日に阪神タイガースＷｏｍｅｎが初戦敗退しており、ＮＰＢ傘下の女子チームが相次いで序盤で脱落することに。一方、巨人女子チームはコールド勝ちで１４日の準々決勝に進出した。関東のヴィーナスリーグ