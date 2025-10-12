９月の東京世界陸上・男子短距離代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が１２日、都内で高校生とのトレーニングキャンプを行った。ストレッチやドリルメニューなどを６選手に教え、「自分も勉強になる。普段やっていることを再確認しながら、このドリルをどう言語化しようかと。自分も、ドリルに対する意識が上がったと思う」とアドバイスした。基本的なスキルを、世界レベルの視点で伝えた。「テレビで自分がやっている練習が