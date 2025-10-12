フラッグシップSUV「パトロール」譲りの力強いデザイン日産は2025年10月7日、グローバル市場向けの新たなCセグメントSUV「テクトン」のデザインを一部公開しました。来年（2026年）には発表・発売される予定で、インドを生産拠点として世界各国へ輸出される計画です。【写真】意外とかっこいい!? 新型「テクトン」フロントマスクと後ろ姿を見るそのデザインは、日産のフラッグシップSUV「パトロール」からインスピレーションを