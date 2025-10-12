タンザニア・ダルエスサラームでインタビューに応じるモンゲラ氏。（９月２９日撮影、ダルエスサラーム＝新華社配信）【新華社ダルエスサラーム10月12日】国連の北京女性会議（第4回世界女性会議）開催から30年を記念し、中国北京市で13、14両日、世界女性サミットが開かれる。30年前の会議で事務局長として国際社会の男女平等を訴えたタンザニアのガートルード・モンゲラ氏は、再び北京に赴き、「歴史の響き」を見届けようとし