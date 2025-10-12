骨髄バンクについての理解を全国に広めようと、患者やドナーらの姿を伝えるドキュメンタリー映画「おんおくり」の撮影が始まった。当初予定していたフィクションとしては一度お蔵入りした作品だったが、「一人でも多くドナー登録者を増やしたい」と映画プロデューサー堀ともこさんと、青森県三沢市出身のシンガー・ソングライター山本雅也さんが三沢市内で製作発表にこぎつけた。（野口賢志）堀さんは、２００９年に白血病を患