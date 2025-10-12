国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「女流下克上決戦」が9月27日に行われ、瀬戸麻衣が涙の優勝でファイナルへのチケットを獲得した。【映像】優勝の瞬間、涙を拭う瀬戸麻衣プロ2年目、20歳の現役女子大生である瀬戸は、予選A卓では黒沢咲、二階堂瑠美といった先輩雀士相手に勝ち上がると、決勝では東1局1本場にリーチ・一気通貫の5200点（＋300点、供託2000点）で早