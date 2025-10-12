台風22号が直撃し、伊豆諸島・八丈島では甚大な被害が発生した。さらに、接近する台風23号の被害も懸念されている。【映像】八丈島が無惨な姿に（実際の映像）およそ6700人が住む八丈島に9日、台風22号が直撃。観測史上最大の大雨に見舞われた。八丈島の空港からおよそ200メートルほどの店舗では、暴風の影響で屋根が吹き飛び、外壁もほとんど剥がれてしまっている。町中では何台もの車が横倒しに。これらの被害が確認された