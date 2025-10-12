YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」より、カウンセラー・作家のRyotaさんが『【心を削る社会】日本で人と関わって疲れる人が増加中の理由とは？消耗と「比較だらけの時代」による弊害を解説』と題して、現代日本で多くの人が「人付き合い」で疲弊してしまう根本的な原因について語りました。 Ryotaさんは、まず「今、日本で人と関わるとめちゃくちゃ疲れるという人が増えている」と現状を指摘。その背景について「