ニューカッスルはブレントフォードでプレイするブラジル人FWイゴール・チアゴ（24）を現在監視しているようだ。2024年夏にクラブ・ブルージュからブレントフォードにやってきた同選手。イヴァン・トニーの後釜としてクラブレコードで加入したが、昨シーズンは怪我に悩まされ、プレミアリーグ8試合の出場に留まった。しかし、2年目を迎えた今シーズンはここまで素晴らしいスタートを切っており、現在公式戦8試合で5ゴールをマーク。