11日、チェルシーのOBとリヴァプールのOBが一堂に会するレジェンドチャリティマッチが行われた。ここでの収益はチェルシー財団とチェルシー・プレイヤーズ・トラスト(元選手を支援する団体)に寄付されることになる。チェルシーはエデン・アザール氏、ラミレス氏、ディエゴ・コスタ、ペトル・チェフ氏、リヴァプールはペペ・レイナ氏、マルティン・シュクルテル氏、ヨッシ・ベナユン氏らが参戦。約3万人の観客が集まった一戦はチェ