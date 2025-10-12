ウェストハムでプレイするブラジル代表MFルーカス・パケタ（28）にブラジルから熱視線が届いているようだ。2022年よりウェストハムでプレイするパケタ。今シーズンもここまで公式戦8試合で3ゴールを記録しており、チームの攻撃を牽引する1人だ。ヌーノ・エスピリト・サント新体制でも変わらずチームの中心人物になると考えられているが、そんなパケタの獲得を計画しているのが古巣のフラメンゴだという。ブラジル『Bolavip』による