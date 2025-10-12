¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£2019Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ß¥ê¥È¥ó¤Ï¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤È¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó