µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡á12Æü¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¡ÖÂç³Ø»°Âç±ØÅÁ¡×¤Î½éÀï¡¢½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤Ï13Æü¡¢Åçº¬¸©¤Î½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¤«¤é½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¤Þ¤Ç¤Î6¶è´Ö45.1¥­¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£12Æü¤ÏÍ­ÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·À¸ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Âç²½¤±¤·¤Æ¡¢»°Âç±ØÅÁ¤Î3´§¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤ÏºÇ½ª6¶è¡Ê10.2¥­¥í¡Ë¤òÁö¤ëÍ½Äê¡£Á°²ó