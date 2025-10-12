10月12日、東京競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（芝2400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、アロンズロッド（牡3・美浦・国枝栄）が勝利した。クビ差の2着にノラリクラリ（牡3・栗東・藤岡健一）、3着にティムール（牡5・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは2:24.9（良）。2番人気で松山弘平騎乗、サンライズガッツ（牡4・栗東・茶木太樹）は、9着敗退。【新馬/東京5R】イクイノックス全妹 イクシードがデビューV混戦か