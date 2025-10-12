2年半ぶりに復活！ファーストサマーウイカ、DJ松永、ハナコ・岡部大、佐久間宣行の雑談バラエティ「考えすぎさん」（土曜深夜1時25分）を3週連続で放送。【動画】今や番組キャスティング権もChatGPTが持っている！？生成AIの進化がヤバすぎる生成AIの進化がヤバすぎる4人が仕事やプライベートで“〇〇すぎる”と思っていることをテーマにトーク。DJ松永は「音声生成AIの進化がヤバすぎる」と。音声生成AIアプリの精度が高く、1文章