父とMG TDとの偶然の出会い初代マツダMX-5（ロードスター）が、ロータス・エラン・タイプ26と似ていることは、AUTOCARの読者ならご存知かもしれない。だがアメリカ東海岸出身で、その生みの親の1人といえるボブ・ホール氏は、異なる影響の方が大きかったと振り返る。【画像】マツダMX-5（ロードスター）へ影響を与えた英国スポーツたち現行の4代目も全117枚第二次大戦中に英国へ赴任していた父の存在が、その原点にある。彼は