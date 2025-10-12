¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡á11Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬11Æü¡¢¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ²¤½£Í½Áª¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡Ö¡Ê¶¨²ñÂ¦¤Ë¡Ë¼­°Õ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£»ä¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç³èÌö¤·¡¢´ÆÆÄ