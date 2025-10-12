台風19号上陸から6年となり、宮城県丸森町に設けられた献花台に花を供える参列者＝12日午前2019年に東日本を縦断し、13都県で約120人の死者・行方不明者が出た台風19号（東日本台風）は12日、上陸から6年となった。宮城県や群馬県では追悼行事が執り行われ、遺族らが犠牲者に祈りをささげた。死者11人、行方不明者1人の宮城県丸森町では献花台が設けられ、約20人が黙とう。保科郷雄町長は「教訓を次世代へ伝え、災害に備える力